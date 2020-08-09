‘Göğüs estetiğiyle yaşam konforu artar’

Operasyonun emzirmeye engel taşımadığını belirten Ateş, “Özellikle orta yaş ve üzeri kişilerde meme küçültme veya dikleştirme estetiği operasyonları gerçekleştiriyoruz. Büyük meme, boyun ve omuz ağrısına neden olabiliyor. Kadınların günlük yaşamdaki konforunu azaltıyor. Dolayısıyla başarılı bir operasyon sonrasında, kişinin konforu da yükselmeye başlıyor. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürüyor. 15 günün sonunda tamamen iyileşiyorlar” diye konuştu.