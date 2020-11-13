Göğüsten kesi ile anevrizma ameliyatı

Genelde 60 yaş üstü kişilerde görülen aort anevrizması (balonlaşması) henüz 24 yaşında olan astsubay Ali Etliler’i ameliyat masasına yatırdı. Doğuştan kalp kapağı anomalisi de saptanan Etliler, İzmir Kent Hastanesi’nde yapılan küçük kesi kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu. “Kalbimin bana kötü sürprizleri varmış, bilmiyordum” diyen Etliler, “Uygulanan yöntemle hızlı şekilde ayağa kalktım. En kısa zamanımda normal yaşamıma dönüp yine spor yapmayı, gezmeyi çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

Olumsuzluklar ortadan kalkıyor

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Narin ise, “Klasik göğüs kemiği kesilmesi yerine küçük kesi kalp ameliyat yöntemi uyguladık. Hastaların ağrı yakınmalarının azalmasına, ameliyat sonrası yan yatabilmelerine, daha kısa zaman içinde sosyal ve iş ortamına geri dönmelerine olanak tanımaktadır. Enfeksiyon ile ilgili komplikasyonlara da daha az rastlanmaktadır” diye konuştu.