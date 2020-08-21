Göktaşı bilmecesi! Akademisyenler olayı araştırıyor

İzmir, Manisa, Çanakkale’nin de aralarında olduğu batı illerinden görülen göktaşı düşmesi olayı, Ege Üniversitesi Gözlemevi’nin kameralarınca kaydedildi. Korkulacak bir durum olmadığını belirten Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, “Hemen hemen her gün görebiliriz. Sıradan bir gök olayı” dedi. Göktaşının düşmesiyle Salihli’de çıkan orman yangınının bağlantılı olduğu iddialarına da değinen Dal, “Yanan 50 dönümlük bir arazi, bu kadar büyüklükteki araziyi yakabilecek ölçüde bir gök taşının yere düşmesiyle deprem olur. Eğer atmosferde patladıysa da büyük bir ses dalgasının ortaya çıkıp çevrede duyulması gerekir” dedi.

Mıknatısla arıyorlar

Bölgede yaşayanlar yangın çıkan alana akın edip büyük mıknatıslarla göktaşı aramaya başladı. Bölgede çalışma yapan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ise, “Daha önce meteor sonrası yangına rastlanmadığı kaydı yok ancak yine de mümkün. Bölgeye geldiğimizde yanık bir araziyle karşılaştık. Bireysel gözlemlere göre, bazı sazlıklarda eğilme var. Şiddetli rüzgar dolayısıyla değilse, bu şok etkisini gösteriyor olabilir. Bunu tespit edebilmek için çalışmalarımız sürüyor.

Görülen ışık çakmasının ardından yanan 50 hektarda köylüler meteor parçaları bulmaya çalışıyor.