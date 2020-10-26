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    HaberlerEge Haberleri Golcüler yine suskun
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    26.10.2020 - 00:01 |

    Golcüler yine suskun

    Süper Lig’de 6. haftanın açılış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe’de golcüler, bu sezon da suskun kaldı.

    Golcüler yine suskun

    Transfer döneminde kadroya dahil edilen Brown Ideye, Cherif Ndiaye ve Burak Süleyman geride kalan 6 maçta sadece toplamda 1 gol atabildi. Yunanistan’ın Aris takımından gelen Nijeryalı Ideye 6 karşılaşmanın tamamında sahaya on birde çıktı. Sarı kırmızılı formayı 523 dakika giyen 32 yaşındaki santrfor 3. haftada 2-2 sona eren Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında gol atabildi. Hırvatistan’ın Gorica ekibinden gelen Ndiaye ise 6 maçta oynamasına rağmen hiç on birde sahaya çıkmadı. Senegalli futbolcu toplamda 82 dakika süre alıp gol sevinci yaşayamadı. Kocaelispor’dan gelen Burak ise Teknik Direktör İlhan Palut tarafından şu ana kadar hiç düşünülmedi. Burak 6 maçta da forma giymedi.

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