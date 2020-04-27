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    HaberlerEge Haberleri ‘Gollerimle döneceğim’
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    27.04.2020 - 00:00 |

    ‘Gollerimle döneceğim’

    Altınordu’da forma giyen gurbetçi golcü Kemal Rüzgar, iki sezonda iki ağır sakatlık geçirmesine rağmen yeşil sahalara daha güçlü dönmeyi başardı.

    ‘Gollerimle döneceğim’

    Geçen sezon Almanya 4. Lig ekibi Viktoria Köln’den transfer edilen Kemal, İzmir temsilcisindeki ilk yılında çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olup sezonu kapattı. Bu sezon tam iyileşmişken ağrılarının sürmesi üzerine ikinci menisküs operasyonu geçiren 24 yaşındaki santrfor, kısa sürede tekrar iyileşip gollerini sıralamaya devam etti. Altınordu formasıyla iki sezonda sadece 26 maçta görev alarak 11 gol atmayı başaran Kemal Rüzgar, “Koronaya selam, gollere devam. Lig başlar başlamaz gollerime kaldığım yerden devam edeceğim” mesajı verdi.

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