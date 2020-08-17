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    HaberlerEge Haberleri Gölmarmara, 40 yıldır böyle hizmet görmedi
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    17.08.2020 - 00:03 |

    Gölmarmara, 40 yıldır böyle hizmet görmedi

    Gölmarmara, 40 yıldır böyle hizmet görmedi

    Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara’daki Fatih Caddesi’nde üstyapı çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli ve Kayapınar Mahalle Muhtarı Muhlis Çelik çalışmaları inceledi. Çelik, “35-40 yıldan beri bu yol böyle hizmet görmemişti. Başkan Cengiz Ergün sayesinde bu güzelliği gördük” dedi. Topkaya da, “Yaklaşık 1 ay önce çalışmalarımıza başladık. Caddenin tamamını kapsayan 10 bin metrekare kilit parke taşı çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Caddede artık son 100 metreye geldik. Önümüzdeki hafta itibariyle tüm işleri tamamlayacağız” diye konuştu.

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