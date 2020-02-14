BİST120.5410EURO6,560,01USD6,040,03ALTIN306,180,50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Gönül Dostları’ rotayı belirledi
    ABONE OL
    14.02.2020 - 00:04 |

    ‘Gönül Dostları’ rotayı belirledi

    İzmirli iş insanlarının bir araya geldiği Gönül Dostları’nın 2020 rotası ‘eğitim ve teknoloji’

    ‘Gönül Dostları’ rotayı belirledi

    Gönül Dostları, yol haritalarını belirlemek için Ege Palas Otel’de yeniden buluştu. Ege’nin önde gelen marketler zinciri Hanif Pehlivanoğlu Marketler Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu başta olmak üzere, İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Egeden Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Özkebapçı önderliğinde temeli atılan ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan Gönül Dostları, bir yıldır pek çok sosyal sorumluluk projelerine sessiz sedasız imza attı.

    İhtiyaçlara yönelecek

    Tüm Gönül Dostları’nın ‘eğitim ve teknoloji’ odaklılık konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Pehlivanoğlu, “Eğitime önem veren bir şehirde yaşıyoruz. İzmir’in bu güçlü yönlerinden hareket edip, ihtiyaçlarına yönelecek ve bu ihtiyaçları kısa zamanda çözmek için çaba sarf edeceğiz” dedi.

    ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.
    daha fazla video için
    13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 55. son bölümde Fekeli öyle bir şey söyledi ki...

    Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 55. son bölümde Fekeli öyle bir şey söyledi ki...

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Sıradaki Haber