‘Gönül Dostları’ rotayı belirledi

Gönül Dostları, yol haritalarını belirlemek için Ege Palas Otel’de yeniden buluştu. Ege’nin önde gelen marketler zinciri Hanif Pehlivanoğlu Marketler Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu başta olmak üzere, İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Egeden Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Özkebapçı önderliğinde temeli atılan ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan Gönül Dostları, bir yıldır pek çok sosyal sorumluluk projelerine sessiz sedasız imza attı.

İhtiyaçlara yönelecek

Tüm Gönül Dostları’nın ‘eğitim ve teknoloji’ odaklılık konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Pehlivanoğlu, “Eğitime önem veren bir şehirde yaşıyoruz. İzmir’in bu güçlü yönlerinden hareket edip, ihtiyaçlarına yönelecek ve bu ihtiyaçları kısa zamanda çözmek için çaba sarf edeceğiz” dedi.