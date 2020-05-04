Gönüllü bisikletçiler ihtiyaçları taşıyor

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Moya Bisiklet Kulübü üyesi yedi bisikletçi, kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlar için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na katıldı. Kulüp Başkanı Feim Küçükibrahim, kendilerini kabul eden Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer’e teşekkür etti. Üçer, devletin tüm birimleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını, 5 bin kişiye yardım ulaştırıldığını açıkladı. l Aa