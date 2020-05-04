04.05.2020 - 00:01 |
Gönüllü bisikletçiler ihtiyaçları taşıyor
İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Moya Bisiklet Kulübü üyesi yedi bisikletçi, kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlar için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na katıldı. Kulüp Başkanı Feim Küçükibrahim, kendilerini kabul eden Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer’e teşekkür etti. Üçer, devletin tüm birimleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını, 5 bin kişiye yardım ulaştırıldığını açıkladı. l Aa
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.