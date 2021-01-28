BİST1.4670.00EURO8.96-0.09USD7.41-0.01ALTIN438.670.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Gönüllü Yaşama’ katılım çağrısı
    ABONE OL
    28.01.2021 - 00:01 |

    ‘Gönüllü Yaşama’ katılım çağrısı

    İzmir Büyükşehir ile birlikte pandemi günlerinde Ödemişli ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Ödemiş Belediyesi, son günlerde mobilya ve ev eşyası konusunda yardım taleplerinin fazla oluşu nedeniyle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki “Gönüllü Yaşam Sevinci” birimine Ödemişlilerin katkılarını bekliyor

    ‘Gönüllü Yaşama’ katılım çağrısı

    Giysiden ayakkabıya, fırından bulaşık makinesine, koltuk takımından halı ve yorgana dek bağışları kabul ettiklerini belirten Başkan Mehmet Eriş, “Hayırseverlerin 0 232 5442030 numaralı telefondan yetkilere bildirmesi durumunda yardım malzemeleri ekipler tarafından evden alınabiliyor.” diye açıkladı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Haydar Baş kimdir, ne zaman öldü? Haydar Baş partisi nedir, neden öldü?

    Haydar Baş kimdir, ne zaman öldü? Haydar Baş partisi nedir, neden öldü?

    Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

    Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

    Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

    Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

    Son dakika: Koronavirüste korkutan artış! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Son dakika: Koronavirüste korkutan artış! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Sıradaki Haber