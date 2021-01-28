28.01.2021 - 00:01 |
‘Gönüllü Yaşama’ katılım çağrısı
İzmir Büyükşehir ile birlikte pandemi günlerinde Ödemişli ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Ödemiş Belediyesi, son günlerde mobilya ve ev eşyası konusunda yardım taleplerinin fazla oluşu nedeniyle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki “Gönüllü Yaşam Sevinci” birimine Ödemişlilerin katkılarını bekliyor
Giysiden ayakkabıya, fırından bulaşık makinesine, koltuk takımından halı ve yorgana dek bağışları kabul ettiklerini belirten Başkan Mehmet Eriş, “Hayırseverlerin 0 232 5442030 numaralı telefondan yetkilere bildirmesi durumunda yardım malzemeleri ekipler tarafından evden alınabiliyor.” diye açıkladı.