‘Gönüllü Yaşama’ katılım çağrısı

Giysiden ayakkabıya, fırından bulaşık makinesine, koltuk takımından halı ve yorgana dek bağışları kabul ettiklerini belirten Başkan Mehmet Eriş, “Hayırseverlerin 0 232 5442030 numaralı telefondan yetkilere bildirmesi durumunda yardım malzemeleri ekipler tarafından evden alınabiliyor.” diye açıkladı.