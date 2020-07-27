Gördes Barajı’ndan 1 milyon kişiye su

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gördes Barajı’ndan gelen suyun içme suyu şebekesine dahil edilmesi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ise suyun İzmir’e ulaştırılmasına yönelik çalışmalarını tamamladı. İZSU ile DSİ arasında Gördes Barajı’nın İzmir’e içme suyu sağlayan iletim ve isale hatlarına ilişkin devir teslim protokolü imzalandı. Gördes’in suyunu İzmir’e iletmek için DSİ tarafından imalatı yapılan tesisler bu protokolle İZSU’ya devredildi. 120 milyon metreküp su tutma kapasitesine Gördes Barajı’ndan İzmir’e yılda 59 milyon metreküp su verilmesi ve yılda 1 milyon kişinin su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

‘Biz çözdük, sorumluluk İZSU’nun’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentin 2040 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan Gördes-İzmir projesinin tamamlanıp DSİ’den Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesiyle kanayan bir yaraya çözüm bulduklarını belirtti. Çalışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteği olduğunu dile getiren Sürekli, şöyle konuştu:

“Belediyelerin işidir demeden, İzmir’in menfaati için çalıştık. Taşın altına elimizi koyduk. DSİ ile İZSU arasında devir protokolü gerçekleşti. Artık kent içinde dağıtımını yapmak, halka ulaştırmak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’nun işi. Bir belediyenin en öncelikli temel hizmeti halkın su ihtiyacını karşılamak ancak hala Foça ve Dikili’de su çilesi yaşanıyor.”