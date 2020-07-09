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    HaberlerEge Haberleri Görme engelliler için sesli kitap...
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    09.07.2020 - 00:02 |

    Görme engelliler için sesli kitap...

    Dokuz Eylül Üniversitesi, görme engelli kullanıcıların kaynak erişimini kolaylaştırmak üzere ‘Kitabımın Sesi Ol’ kampanyası başlattı.

    Görme engelliler için sesli kitap...

    DEÜ, kitap seslendirmek isteyen gönüllü okuyucuları kampanyaya destek vermeye davet etti. Gönüllü okuyucuların evlerinde kayıt yapabileceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, şunları dile getirdi:

    Rektörden çağrı var

    “Görme Engelliler Birimimiz’de özel donanım ve yazılım teknolojilerini kullanarak görme engelli kullanıcılarımızın kaynaklara erişimini kolaylaştırıyoruz. Kitaplarımızı yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla dijital ortama aktararak erişime açıyoruz. Kitaplarımızı gönüllü öğrencilerimiz seslendirme odalarımızda okuyarak kaydediyor. Pandemi nedeniyle bir süredir kayıtlara ara verdik. Sesli kitap arşivimizin büyümeye devam edebilmesi adına ‘Kitabımın Sesi Ol’ kampanyamızı hayata geçirdik. Gönüllü okuyucularımızın desteğini bekliyoruz.” Destek vermek isteyenler, www.kutuphane.deu.edu.tr web sitesinde yer alan formu doldurarak katılım sağlayabilir.

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