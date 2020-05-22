Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talebi üzerine İzmir’den gelen bando takımı marşlar eşliğinde cadde ve sokakları dolaştı, vatandaşların balkonlardan marşlara eşlik etmesiyle birlikte görsel şölen yaşandı. Başkan Ergin, “Ayvalıklılar kutlamadan memnun, coşku bando eşliğinde sokak ve caddelerde yankılandı” diye konuştu.

Canlı heykel performansıyla Türk askerlerini canlandıran sanatçılar 19 Mayıs coşkusunu caddelere, sokaklara, evlere ve balkonlara kadar taşıdı.