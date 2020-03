Görüntü kirliliğine son...

Bodrum Belediyesi, koronavirüse karşı önlemler kapsamında ilçe genelinde totem ve tabela temizliği başlattı. Başkan Ahmet Aras, ilçe girişinde bulunan ve üzerinde kendi fotoğrafı ile ‘hoşgeldiniz’ mesajının yer aldığı totemin kaldırttı. Belediyenin tüm imkanlarını virüsle mücadele kapsamında seferber ettiklerini belirten Başkan Aras, “Bu zor dönemde her şeye rağmen, totem ve tabela kirliliği olmak üzere, sezon öncesinde Bodrum’un silüetine zarar veren ve görüntü kirliliği yaratan unsurlara müdahalemiz devam ediyor. Biz Belediye olarak attığımız her adımda, aldığımız her kararda yol göstericiyiz. Firmalarımızın da bu sürece duyarlı olması bizi mutlu ediyor” diye konuştu.