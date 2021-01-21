'Görüyorum Ayaz koşacak'

Marmaris’te ikamet eden Mehtap-Sinan Ünen çiftinin SMA Tip 2 hastası oğlu Ayaz’ın tedavisi için Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyona ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da destek verdi.



Belediyelerin sosyal medya hesaplarından yayınlanan ilk videoda Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, “Ayaz Bebek’in hayata tutunmasını destekliyorum. Sen de var mısın?” mesajını verdi.



Telefonla görüştü



Ünlü tiyatrocu Yılmaz Erdoğan da Ayaz Bebek ve ailesi ile görüntülü olarak görüşerek, yanlarında olduğunu söyledi, “Ben de bizim çocuklar da Ayaz’ların hepsinin koşa koşa hayatlarının devam etmesi için elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız. Bu konuda herkesi farkında olmaya ve kampanya çağrılarını dikkate almaya davet ediyorum” dedi. Ayaz Bebek’e “Ayaz merak etme” diye seslenen Erdoğan “Onun gözlerinde görüyorum, koşacak” ifadesini kullandı. Baba Sinan ve Anne Mehtap Ünen de destek olmak isteyenlerin kampanya ile ilgili bilgilere @ayazbebek2019 adlı Instagram sayfasından ulaşabileceklerini söyledi.