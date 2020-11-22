BİST1.3240.83EURO9.050.96USD7.620.96ALTIN458.861.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göz Göz 10 eksikle mücadele edecek
    ABONE OL
    22.11.2020 - 00:01 |

    Göz Göz 10 eksikle mücadele edecek

    Süper Lig’de İzmir temsilcisi Göztepe, 4 futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını ve testi pozitif çıkan futbolcu sayısının 6’ya yükseldiğini açıkladı. Bugün evinde Ankaragücü’nü ağırlayacak olan sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Alpaslan, Ideye, Gassama ve Batuhan da forma giyemeyecek

    Göz Göz 10 eksikle mücadele edecek

    Süper Lig’de son olarak deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la 1-1 berabere kalıp milli araya bir maçı eksik 8 puanla 15. sırada giren Göztepe, bugün evinde sonuncu Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı’nda Fırat Aydınus’un yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00’da çalacak.

    Göztepe’de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Alpaslan, Ideye, Gassama ve Batuhan mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör İlhan Palut, koronavirüs vakaları nedeniyle takımda eksikler olduğunu ancak sahaya çıkacak kadronun en iyi mücadeleyi göstereceğini söyledi.

    Göztepe’de 4 pozitif daha

    Gürsel Aksel Stadı’nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe’de bir kez daha koronavirüs şoku yaşandı.

    Geçen hafta 2 futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan sarı kırmızılılarda 4 oyuncunun daha test sonucu pozitif çıktı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımıza yapılan rutin Kovid 19 testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

    Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

    Böylece Kovid 19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız 6’ya yükselmiştir” dendi.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2020, iptal mi oldu? KPSS ortaöğretim sınava saat kaçta başlayacak, kaç dakika olacak?

    KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2020, iptal mi oldu? KPSS ortaöğretim sınava saat kaçta başlayacak, kaç dakika olacak?

    MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

    MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    SON DAKİKA || 21 Kasım koronavirüs tablosu (vaka sayısı-ölü sayısı) bugünkü güncel durum! Son dakika Türkiye'de koronavirüs tablosu son durumu ne oldu?

    SON DAKİKA || 21 Kasım koronavirüs tablosu (vaka sayısı-ölü sayısı) bugünkü güncel durum! Son dakika Türkiye'de koronavirüs tablosu son durumu ne oldu?

    Sıradaki Haber