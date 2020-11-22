Göz Göz 10 eksikle mücadele edecek

Süper Lig’de son olarak deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la 1-1 berabere kalıp milli araya bir maçı eksik 8 puanla 15. sırada giren Göztepe, bugün evinde sonuncu Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı’nda Fırat Aydınus’un yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00’da çalacak.

Göztepe’de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Alpaslan, Ideye, Gassama ve Batuhan mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör İlhan Palut, koronavirüs vakaları nedeniyle takımda eksikler olduğunu ancak sahaya çıkacak kadronun en iyi mücadeleyi göstereceğini söyledi.

Göztepe’de 4 pozitif daha

Gürsel Aksel Stadı’nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe’de bir kez daha koronavirüs şoku yaşandı.

Geçen hafta 2 futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan sarı kırmızılılarda 4 oyuncunun daha test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımıza yapılan rutin Kovid 19 testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Böylece Kovid 19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız 6’ya yükselmiştir” dendi.