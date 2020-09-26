Göz Göz evinde hız kesmeyecek

Süper Lig’de ilk hafta evinde Yukatel Denizlispor’u 5-1 yenen, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalarak puanını 4’e çıkaran Göztepe, bugün İzmir’de Gaziantep Futbol Kulübü’nü misafir edecek. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Sarı kırmızılılarda sakatlanan yeni transfer Nwobodo mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Napoleoni ise görev verilmesi durumda sahadaki yerini alabilecek. Teknik Direktör İlhan Palut ise, 1 puanı bulunan Gaziantep FK’nın İzmir’de çıkış arayacağını ve maçın çekişmeli geçeceğini söyledi, “Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Rakibimiz de güçlü ve iyi bir ekip. Elbette koronavirüs nedeniyle maçımızın taraftarsız oynanacak olması handikap. Fakat şartlar ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayacağız. Sahada terimizin son damlasına kadar kendimizi göstereceğiz” diye konuştu.



Mihojevic de tamam



Öte yandan Göztepe, bu sezon 9. takviyesini gerçekleştirdi. Daha önce Burak, Kubilay, İrfan Can, Ideye, Ndiaye, Burekovic, Megyeri ve Nwobodo ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, hafta içinde anlaştığı Boşnak stoper Marko Mihojevic’i de resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “1996 doğumlu defans oyuncusu Marko Mihojevic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Bosna Hersek’te dünyaya gelen Marko, Leotar takımında profesyonel olduktan sonra sırasıyla Sarajevo, PAOK, Ofi ve Aue takımlarında forma giydi. Alt yaş kategorilerinde 41 kez milli formayı terleten Marko, 3 kez ise A Milli Takım forması ile sahada yer alma başarısı gösterdi. Marko Mihojevic’e Göztepemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.