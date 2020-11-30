Göz Göz, seri istiyor

Ideye ve Alpaslan’ın sakat olduğu sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ndiaye, Obinna ve Mossoro’nun durumları maç saati netleşecek.

Bir yandan koronavirüs salgınıyla da boğuşan Göztepe’de test sonuçları pozitif çıkıp karantina süreçleri devam eden 6 futbolcu görev yapamayacak.

Karşılaşma öncesi Göztepe’nin 8 maçta 11 puanı bulunurken Sivasspor ise yine 8 maçta 9 puan topladı. Teknik Direktör İlhan Palut, önemli eksiklerine rağmen yine kazanmak istediklerini söyledi.