BİST1.329-1.03EURO9.410.70USD7.840.39ALTIN449.48-1.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göz Göz, seri istiyor
    ABONE OL
    30.11.2020 - 00:01 |

    Göz Göz, seri istiyor

    Süper Lig’de 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Ankaragücü’nü 3-1 yenerek son veren Göztepe, bugün Demir Grup Sivasspor’a seri yakalama hedefiyle konuk olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek.

    Göz Göz, seri istiyor

    Ideye ve Alpaslan’ın sakat olduğu sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ndiaye, Obinna ve Mossoro’nun durumları maç saati netleşecek.

    Bir yandan koronavirüs salgınıyla da boğuşan Göztepe’de test sonuçları pozitif çıkıp karantina süreçleri devam eden 6 futbolcu görev yapamayacak.
    Karşılaşma öncesi Göztepe’nin 8 maçta 11 puanı bulunurken Sivasspor ise yine 8 maçta 9 puan topladı. Teknik Direktör İlhan Palut, önemli eksiklerine rağmen yine kazanmak istediklerini söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? AÖL sınav ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

    AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? AÖL sınav ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

    Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

    Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

    Korona partisine şok baskın!

    Korona partisine şok baskın!

    Skandal! Yaptığı doğruymuş gibi bir de...

    Skandal! Yaptığı doğruymuş gibi bir de...

    Sıradaki Haber