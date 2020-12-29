Göz Göz, tesislere kapanıyor

Sarı kırmızılılarda koronavirüs tedavisi gören İrfan Can, Kubilay ve Ideye’yle birlikte tedavisi süren Alpaslan’ın da bu hafta takıma katılacak olması Palut’u sevindirdi. Genç teknik adamın yılbaşından sonra Başkan Mehmet Sepil’le bir araya gelip takımın son durumu hakkında bilgilendirmede bulunacağı vurgulandı. İkinci yarı için alternatifli bir kadro düşünen Palut’un Başkan Sepil’den transfer talebinde bulunacağı kaydedildi. Yönetimin de 5 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde takıma 3 ya da 4 takviye yapabileceği ileri sürüldü.