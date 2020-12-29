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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz, tesislere kapanıyor
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    29.12.2020 - 00:01 |

    Göz Göz, tesislere kapanıyor

    Süper Lig’de son 4 maçında Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray’a yenilip Fatih Karagümrük’le berabere kalan Göztepe, kötü gidişe dur demek için çare aramaya başladı. Bu haftayı bay geçecek sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut’un oluşacak boşlukta oyuncularına yoğun bir çalışma programı hazırladığı ve takımdaki eksiklikleri gidermek için tesislere kapanacağı ifade edildi.

    Göz Göz, tesislere kapanıyor

    Sarı kırmızılılarda koronavirüs tedavisi gören İrfan Can, Kubilay ve Ideye’yle birlikte tedavisi süren Alpaslan’ın da bu hafta takıma katılacak olması Palut’u sevindirdi. Genç teknik adamın yılbaşından sonra Başkan Mehmet Sepil’le bir araya gelip takımın son durumu hakkında bilgilendirmede bulunacağı vurgulandı. İkinci yarı için alternatifli bir kadro düşünen Palut’un Başkan Sepil’den transfer talebinde bulunacağı kaydedildi. Yönetimin de 5 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde takıma 3 ya da 4 takviye yapabileceği ileri sürüldü.

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