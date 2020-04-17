Göz Göz'de Castro kendini hatırladı

Koronavirüs pandemisi sebebiyle Süper Lig’deki diğer rakipleri gibi antrenmanlarını evlerinde bireysel olarak sürdüren Göztepe’de tecrübeli orta saha oyuncusu Andre Castro, sezon başındaki şanssızlığını üstünden attı. Eski çalıştırıcı Tamer Tuna döneminde ilk 7 maçta sadece 2 kez 11’de sahaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, Palut’la birlikte eski günlerine geri döndü. Tamer Tuna’nın 11’de yer vermediği Castro, yeniden takımın en önemli kozlarından biri olmayı başardı.



1808 dakika oynadı



Teknik adam değişiminden sonra vazgeçilmezler arasına giren tecrübeli orta saha oyuncusu, İlhan Palut’la 16 karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta 3 gol atıp 1 de asist yapan Castro, toplamda 1808 dakika süre aldı. Sarı kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Andre Castro ile yeni bir mukavele yapmak istediği, görüşmelerin en kısa süre içinde başlayacağı vurgulandı. Castro, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa’dan Göztepe’ye gelmişti.

‘Hedefim A Milli Takım’



Altay’ın altyapısından yetişen genç stoper Cenk Özkaçar, hedefinin A Mili Takım forması giymek olduğunu söyledi.

Geçen sezon tecrübe kazanması için Karaca BLD’ye kiralandığında Altay’ın değerini daha iyi anladığını ifade eden 19 yaşındaki savunmacı, “Her geçen gün tecrübem artıyor. Takımdaki büyüklerimden çok şey öğreniyorum. Onlarla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum” dedi. Bu sezon iki kez Ümit Milli Takım’da görev alan Cenk, “En büyük hayalim Altay’la Süper Lig’e çıktıktan sonra A Milli Takım’da ay yıldızlı formayı terletmek” diye konuştu. Milli futbolcu, “Altyapıdan profesyonelliğe geçişte gayret gösterip sabırlı olmak gerekiyor. Çok çalışmak ve sabır, burada anahtar kelime” sözleriyle altyapıdaki gençlere mesaj verdi.