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    12.10.2020 - 00:00 |

    Göz Göz’de herkes golcü

    Süper Lig’de geride kalan 4 haftada 6 puan toplayıp yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, son yıllarda en golcü takım kimliğine bürünürken, bu sezon 7 farklı oyuncu ağları sarstı.

    Göz Göz’de herkes golcü

    Toplamda 8 gol atarak Fatih Karagümrük’le birlikte lider Aytemiz Alanyaspor’un ardından en skorer takım olan Göz Göz’de stoperler Atınç ve Alpaslan, orta sahalar Mossoro ve Soner, kanat oyuncuları Halil ve Tripic ile golcü Ideye fileleri sarstı. Göztepe’nin sezonun ilk haftasında 5-1 kazandığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasında perdeyi penaltıdan Alpaslan açarken, Atınç, Halil, Mossoro ve Tripic gol sevinci yaşadı. Ertesi hafta deplasmanda 1-1 berabere kalınan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ise Halil, Göztepe adına ağları sarstı. Gürsel Aksel Stadı’nda 2-2 sona eren Gaziantep Futbol Kulübü mücalesinde ise Soner ve Ideye ilk kez gol sevinci yaşayan isimler oldu. Son deplasmandaki Medipol Başakşehir sınavı ise golsüz sona erdi. Atılan gollerde Soner 2 defa asist yaparken, Atınç, Berkan, Tripic, Ideye ve Mossoro da 1 kez gol pası verdi. Göztepe milli maç arasının ardından 18 Ekim Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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