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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’de Şimşek imzaladı
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    06.01.2021 - 00:00 |

    Göz Göz’de Şimşek imzaladı

    Süper Lig’de Göztepe, Ankaraspor’dan Beykan Şimşek’i kadrosuna dahil etti.

    Göz Göz’de Şimşek imzaladı

    Göztepe Kulübü’nden yapılan açıklamada, Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbola Isparta Gençlerbirliğispor’da başladıktan sonra Fenerbahçe’de profesyonel olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kardemir Karabükspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve son olarak Ankaraspor’da forma giydi. Çeşitli yaş kategorilerinde ve A2 Milli Takımı’nda 40 kez forma giyen Şimşek, kulüp kariyerinde lig ve kupada 197 maçta 46 gole imza attı.

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