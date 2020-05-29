Göz Göz’de Wilczek hazır

Göztepe’ye büyük beklentilerle gelmesine rağmen 8 maçta gol sevinci yaşayamayan deneyimli futbolcunun idmanların en hırslı oyuncularından biri olduğu öğrenilirken, Teknik Direktör İlhan Palut’un Wilczek’in performansından oldukça memnun olduğu dile getirildi. Wilczek’in Palut’la yaptığı görüşmelerde, “Kendimi ilk geldiğim zaman gösterememiştim. Takıma ve İzmir’e tamamen uyum sağladım. Kalan 6 maçta ne gerekiyorsa yapacağım. Kendimi göstereceğim” dediği bildirildi.