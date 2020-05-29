29.05.2020 - 00:00 |
Göz Göz’de Wilczek hazır
Göztepe’nin devre arasında Danimarka’nın Brondby takımından transfer ettiği Polonyalı golcü Kamil Wilczek’in koronavirüs salgınıyla 2.5 aydır duran sezonun yeniden başlamasını iple çektiği ifade edildi.
Göztepe’ye büyük beklentilerle gelmesine rağmen 8 maçta gol sevinci yaşayamayan deneyimli futbolcunun idmanların en hırslı oyuncularından biri olduğu öğrenilirken, Teknik Direktör İlhan Palut’un Wilczek’in performansından oldukça memnun olduğu dile getirildi. Wilczek’in Palut’la yaptığı görüşmelerde, “Kendimi ilk geldiğim zaman gösterememiştim. Takıma ve İzmir’e tamamen uyum sağladım. Kalan 6 maçta ne gerekiyorsa yapacağım. Kendimi göstereceğim” dediği bildirildi.