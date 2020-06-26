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    26.06.2020 - 00:00 | | Onur ATIŞ DHA

    Göz Göz’den ‘Babacan’ harekatı

    Göztepe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kalecisi Beto’nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı Başakşehir’in tecrübeli eldiveni Volkan Babacan ile görüşmeye başladı. Milli kalecinin ise sarı kırmızılıların teklifine sıcak baktığı öğrenildi

    Göz Göz’den ‘Babacan’ harekatı

    Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Lig bitiminde sözleşmesi sona erecek kaleci Beto Pimparel’le henüz anlaşma sağlayamayan ve Beşiktaş ile Galatasaray dahil birçok kulüpten teklifler alan Portekizli eldivenin ayrılma ihtimaline karşı alternatifler üreten sarı kırmızılılar, Volkan Babacan’la görüşmelere başladı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 31 yaşındaki Boşnak kalecisi İbrahim Sehic ile temasa geçen yönetim, bu defa rotasını Medipol Başakşehir’de forma şansı bulamayan Volkan’a yöneldi.

    35 defa Milli oldu

    Sezon sonunda Başakşehir’den ayrılıp oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli kalecinin Göztepe’nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı. Henüz Göztepe’ye olumlu cevap vermeyen ve yönetimin indirim teklifine yanaşmayan Beto’nun ise eski takımı Sporting Lizbon, Beşiktaş ve Galatasaray’la flört halinin sürdüğü iddia edildi. Sidespor’un altyapısında kaleciliğe başlayan 31 yaşındaki Volkan, Fenerbahçe, İstanbulspor, Manisaspor ve Başakşehir’de görev yapıp 35 kez A Milli Takım’ın kalesini korudu. Volkan, A Milli Takım’ın 2016 Avrupa Şampiyonası maçlarında da 1 numaralı file bekçisi olarak görev yaptı.

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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