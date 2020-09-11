Göz Göz’den Bande hamlesi

Ajax’la yapılan görüşmelerde Bande’nin 1 yıl kiralanacağı bildirildi. Kaleci arayışlarını da son sürat sürdüren Göztepe’nin İspanyol Fabri ya da İranlı Abedzadhe’den birini renklerine bağlayacağı ifade edildi. Göz Göz, ilk tercihi olan Fabri’yi ikna etmeye çalışırken, deneyimli eldivenin henüz uzlaşmaya yanaşmadığı ifade edildi. Bunun üzerine Portekiz’in Maritimo takımında oynayan 27 yaşındaki Abedzahde’ye yönelen yönetimin, İranlı file bekçisinden olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de takıma geç katılan orta saha Poko’nun mücadelede forma giymesi zor. Sakat oyuncu bulunmayan Göztepe’de koronavirüs testi pozitiften negatife dönen, karantina süreci biten yeni transfer golcü Ndiaye’nin de kadroda olması bekleniyor.