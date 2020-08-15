15.08.2020 - 00:00 |
Göz Göz’den Emrah’a yakın markaj
Süper Lig’de sezon bitiminde kadrosunda kapsamlı operasyona giden Göztepe’nin dış transferde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’dan ayrılan Emrah Başsan’la ilgilendiği iddia edildi.
Geçen sezonki kadrosundan Beto, Castro, Jerome, Reis, Wilczek, Leo, Deniz Kadah ve kiralık sözleşmesi biten Serdar Gürler’le yollarını ayırmasına rağmen dış transferde şimdiye kadar yalnız 3. Lig ekibi Kocaelispor’dan forvet Burak Süleyman’ı kadrosuna katan Göz Göz’de taraftarlar heyecanla takviye beklerken, yönetimin kale ve forvet başta olmak üzere her mevkiye takviye arayışı sürüyor. Emrah, küme düşme acısı yaşadığı Erzurumspor’la geçen sezon 1. Lig’den yeniden Süper Lig’e yükselirken 5 gol, 5 asistle görev yaptı.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.