Göz Göz’den Emrah’a yakın markaj

Geçen sezonki kadrosundan Beto, Castro, Jerome, Reis, Wilczek, Leo, Deniz Kadah ve kiralık sözleşmesi biten Serdar Gürler’le yollarını ayırmasına rağmen dış transferde şimdiye kadar yalnız 3. Lig ekibi Kocaelispor’dan forvet Burak Süleyman’ı kadrosuna katan Göz Göz’de taraftarlar heyecanla takviye beklerken, yönetimin kale ve forvet başta olmak üzere her mevkiye takviye arayışı sürüyor. Emrah, küme düşme acısı yaşadığı Erzurumspor’la geçen sezon 1. Lig’den yeniden Süper Lig’e yükselirken 5 gol, 5 asistle görev yaptı.