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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’ün golcüsü Brown Ideye
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    22.08.2020 - 00:00 |

    Göz Göz’ün golcüsü Brown Ideye

    Göztepe, Yunanistan’ın Aris takımından Nijeryalı golcü Brown Ideye’yi İzmir’e getirdi ve anlaşmaya vardı. Ideye, geçen sezon 8 kez ağları havalandırdı

    Göz Göz’ün golcüsü Brown Ideye

    Süper Lig’de takımdan ayrılanlarla zayıflayan kadrosunu yeni sezonun start alacağı 11 Eylül’e kadar takviye etmeye çalışan Göztepe, Yunanistan’ın Aris takımından Nijeryalı golcü Brown Ideye’yi İzmir’e getirdi ve anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki futbolcu Fransa’da Sochaux, Ukrayna’da Dinamo Kiev, İngiltere’de West Bromwich Albion, Yunanistan’da Olympiakos, Çin’de Tianjin Teda, İspanya’da Malaga formalarını giydi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde birçok maçta forma giyen Ideye, geçen sezon Yunanistan Ligi’nde 8 gol attı. Bonservisi elinde olan golcüyle, sağlık kontrolünde sorun çıkmazsa sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

    Taraftar sabırsız

    Yeni sezon öncesi kadrosundan Beto, Castro, Jerome, Wilczek, Borges, Leo, Reis, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Hüseyin Bulut, Kerem Atakan, Samed Ali ve Gökay’la yollarını ayırmasına rağmen yalnız 3. Lig’den 2. Lig’e çıkan Kocaelispor’dan forvet Burak Süleyman ve 1. Lig şampiyonu Hatayspor’dan Teknik Direktör İlhan Palut’un eski öğrencisi ön libero Kubilay Sönmez’i alan Göztepe’de taraftarlar sabırsızlıkla takviye bekliyor.

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