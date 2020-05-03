03.05.2020 - 00:00 |
Göz Göz’ün kasası dolacak
Göztepe’de transferin gözde isimlerinden olan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar için Başkan Mehmet Sepil’in toplam 6 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.
Savunmanın göbeğinde de oynayan Alpaslan’a başta Fenerbahçe olmak üzere Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in talip olduğu bildirilirken, Halil’e de Almanya’dan transfer teklifleri geldiği vurgulandı. Sarı kırmızılılarla birer yıl daha sözleşmeleri bulunan Alpaslan ve Halil’i iyi bir bonservis bedeli karşılığı verip bütçeyi rahatlatmak isteyen Sepil’in oyuncu başına 3’er milyon euro isteyeceği iddia edildi.
Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.