Göz Göz’ün kasası dolacak

Savunmanın göbeğinde de oynayan Alpaslan’a başta Fenerbahçe olmak üzere Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in talip olduğu bildirilirken, Halil’e de Almanya’dan transfer teklifleri geldiği vurgulandı. Sarı kırmızılılarla birer yıl daha sözleşmeleri bulunan Alpaslan ve Halil’i iyi bir bonservis bedeli karşılığı verip bütçeyi rahatlatmak isteyen Sepil’in oyuncu başına 3’er milyon euro isteyeceği iddia edildi.