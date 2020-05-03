BİST101.110-0.48EURO7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’ün kasası dolacak
    ABONE OL
    03.05.2020 - 00:00 |

    Göz Göz’ün kasası dolacak

    Göztepe’de transferin gözde isimlerinden olan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar için Başkan Mehmet Sepil’in toplam 6 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

    Göz Göz’ün kasası dolacak

    Savunmanın göbeğinde de oynayan Alpaslan’a başta Fenerbahçe olmak üzere Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in talip olduğu bildirilirken, Halil’e de Almanya’dan transfer teklifleri geldiği vurgulandı. Sarı kırmızılılarla birer yıl daha sözleşmeleri bulunan Alpaslan ve Halil’i iyi bir bonservis bedeli karşılığı verip bütçeyi rahatlatmak isteyen Sepil’in oyuncu başına 3’er milyon euro isteyeceği iddia edildi.

    Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
    daha fazla video için
    Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Sıradaki Haber