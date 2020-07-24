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    HaberlerEge Haberleri Göz içi merceğiyle sarı nokta tedavisi
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    24.07.2020 - 00:01 |

    Göz içi merceğiyle sarı nokta tedavisi

    Göz içi merceğiyle sarı nokta tedavisi

    Görme kaybı nedenleri arasında en sık rastlanan sarı nokta hastalığının tedavisinde, göz içi teleskopik mercek uygulaması başarılı sonuçlar veriyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, “Sarı nokta hastalığı, retina tabakasında bulunan görme merkezinde yaşa bağlı olarak istenmeyen birikintilerle ortaya çıkıyor. Göz içi mercek teknolojileriyle birlikte özellikle belli evreyi geçmiş kuru tip sarı nokta hastalığında ve tedavisi tamamlanan yaş tipte özel bir müdahale ile hastalığın olumsuz etkilerini azaltabiliyoruz. Bu mercek hastalığı tedavi etmemekle birlikte hasarlı görme merkezinin etrafındaki bölgeyi daha etkin kullanmayı sağlıyor” diye konuştu.

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