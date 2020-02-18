Göz kapaklarınızı gençleştiren işlem

Özel İzmir Egepol Hastanesi Göz Hastalıkları ve Sağlığı uzmanı Op. Dr. Emrah Mat, göz kapağı estetiği hakkında bilgi verdi. Gözlerin işlevinin yanısıra estetik görünümünün de önemli bir unsur olduğunu söyleyen Mat, “Alt ve üst göz kapağı estetiği sorunları, kişiyi olduğundan daha yaşlı ve yorgun göstermekte, sahip olunan canlı ve dinamik duruşu da ortadan kaldırmakta” dedi. Göz kapağı estetiğinin bu konuda etkili bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Mat, “Göz kapağı estetiği ameliyatı (Blefaroplasti) alt ve üst göz kapaklarındaki fazla olan kas ve deri dokusunun çıkarılmasıyla dokulara destek olan göz çevresinin gerginleştirilmesi işlemidir. Göz kapağı estetiği ağrılı bir süreç değildir. Genellikle hızlıca iyileşir” diye konuştu.