Göz sağlığınız için işbaşında

3. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanı Ersan Tüyene, toplumun ve bireylerin göz sağlığını korumayı amaçladıklarını belirterek, vatandaşları bilinçlendirmek için çalıştıklarını söyledi. Bazı sağlık kuruluşlarının hastaları tanı ve tedavi sonrasında gözlük almaları için belli adreslere yönlendirdiklerini dile getiren Tüyene, “Üstelik farklı bir yerden gözlük alırsanız sorumluluk kabul etmediklerini belirtiyor. Vatandaşlar, gösterilen kurumlardan alışveriş yapmaya zorlanıyor. Bu durum gözlük sektörü ve vatandaşı etkilediği gibi SGK ücreti ödeyen devletimizi de zarara uğratıyor. Vatandaşlarımızın göz muayenesi olduktan sonra istedikleri optik müessesesinden ve gözlükçüden ürün alma hakkı bulunuyor” diye konuştu.