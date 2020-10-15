Göztepe 45 talihli taraftarını arıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar verildiğini açıklaması sonrası Göztepe yönetiminden taraftarda heyecan yaratan bir müjde geldi. Yıllarca kendi evlerinde maç izleme hayali kuran, kendi stadına kavuştuktan sonra da pandemi sebebiyle yalnızca 3 maç takımlarının yanında olabilen taraftarına çekilişle maça alım müjdesi veren sarı kırmızılı yönetimden yapılan açıklamada, “Gürsel Aksel Stadyumu tribünlerinde yer alabilecek bir taraftarımızın bile binlerin sesi olacağına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.



‘Sonuçlar yarın açıklanacak’



“TFF tarafından alınan kararı değerlendiren kulübümüz; tüm sağlık tedbirlerinin eksiksiz uygulanması şartı ile Gürsel Aksel Stadyumu loca bölümünde rezerve edilmemiş koltukların yapılacak çekiliş ile taraftarlarımıza hediye edilmesi kararını almıştır” kararını müjdeleyen Göztepe yönetimi, “Bu karar doğrultusunda 2019-20 sezonunda Gürsel Aksel Stadyumu’nda kombinesi olan taraftarlarımız TC Kimlik numarasını 0850 302 9143’e SMS olarak göndererek çekilişe katılma hakkı kazanacak. Yapılacak çekilişin ardından 45 şanslı taraftarımıza ulaşılarak müsabaka biletleri Passolig hesaplarına yüklenecektir. Çekiliş için başvuru dün saat 12:00’de başladı, yarın saat 12:00’de sona erecek. Çekiliş sonucu ise yine yarın açıklanacak” açıklamaları taraftarı sevindirdi.