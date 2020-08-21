Sarı kırmızılıların unutulmaz ‘Bombacı’sı Halil Kiraz, anılarla, sevgiyle gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.

BÖBREK yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde önceki akşam yaşamını yitiren, Göztepe ve A Milli Takım’ın eski futbolcularından Halil Kiraz (76), son yolculuğuna törenle uğurlandı. ‘Bombacı’ lakaplı Kiraz için yapılan törene Başkan Mehmet Sepil, hayatta olan eski takım arkadaşları ve ailesi katıldı.

Tören esnasında stat hoparlörlerinden Halil Kiraz için taraftarların yaptığı tezahüratlar verildi, skorborda efsane futbolcunun fotoğrafları yansıtıldı, “Göztepe sana minnettar” yazıldı. Kiraz’ın tabutunu statta Başkan Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya omuzladı. Kiraz’ın eşi Önem Kiraz, oğlu Tan ve kızı İlgi, törende ayakta durmakta güçlük çekti.

Mehmet Sepil, Halil Kiraz’ın herkes tarafından sevildiğini belirtti, “Çok az futbolcunun yapabildiği şeyleri bir ömre sığdırdı. Halil Ağabey, Göztepe’de doğdu, 15 yaşında burada, şu anda bulunduğumuz yerde futbola başladı, uzun yıllar Göztepe’ye hizmet etti. Emekli olduktan sonra da Göztepe’de kaldı. Onu bugün son yolculuğuna gönderiyoruz” dedi. Halil Kiraz’ın 5-6 ay öncesine kadar Göztepe maçlarının tamamına gelmeye çalıştığını kaydeden Sepil, “O bizim için örnek. Onun değerlerini Göztepe’ye hep yaşatmaya çalışacağız” diye konuştu.

Halil Kiraz’ın cenazesi, Mithatpaşa Hamidiye Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zeytinalanı Mezarlığı’na defnedildi. Kiraz için, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm kulüpler başsağlığı mesajı yayımladı.