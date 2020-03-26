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    HaberlerEge Haberleri Göztepe’de 3 isim gidecekler arasında
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    26.03.2020 - 00:01 |

    Göztepe’de 3 isim gidecekler arasında

    Göztepe’de 3 isim gidecekler arasında

    Göztepe yeni sezon çalışmalarına erkenden başladı. Verilen arada, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan teknik ekibin yolları ayıracağı isimleri netleştirdiği ifade edildi. Teknik Direktör İlhan Palut’un Jerome, Celso Borges ve Leo Schwechlen’i yeni dönemde planları arasına almadığı iddia edildi. Yerli oyunculardan bazılarıyla da yolların ayrılacağı vurgulandı.

    Antrenmanlar ertelenebilir

    Sarı kırmızılılarda Jerome ve Leo’nun bu sezon bitiminde mukaveleleri sona erecek. Ancak Borges’in 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Göztepe ile 21 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkan forvet Jerome sadece      3 gol atabildi. Genelde yedek kulübesinde oturan Borges 21 resmi maçta forma giyip 1 gol kaydederken, defansta görev alan Fransız Leo ise 12 maçta görev yaptı. Bu arada salgın tedbirleri nedeniyle futbolcuların evlerinde çalıştığı Göztepe’de, yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başlaması planlanan idmanların ertelenmesi gündemde.

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