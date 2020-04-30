Göztepe’de Babacar sesleri

İlk olarak İtalya’nın köklü kulüplerinden Fiorentina’da tanınmaya başlayan Senegalli Babacar, bu ülkede Padova, Modena, Sassuolo ve Lecce’de forma giydi. Bir dönem İspanya’nın Racing Santander takımında da top koşturan 27 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde birçok Türk kulübüyle ismi anılmıştı. Kariyerinde 252 müsabakaya çıkan Babacar 69 gol attı.