BİST1.084-1.49EURO8.740.76USD7.350.21ALTIN460.75-0.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göztepe’de harekat başladı
    ABONE OL
    16.08.2020 - 00:00 |

    Göztepe’de harekat başladı

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göz Göz, transferde atağa kalktı. Önceliği kale ve forvet olan sarı kırmızılılar, A Milli Takım forması da giyen Sinan Bolat ile Gaziantep FK’dakiralık olarak oynayan Olarenwaju Kayode’yle imza aşamasına geldi

    Göztepe’de harekat başladı

    Süper Lig’de 3 yıldır kaleyi koruyan Beto’nun ayrılması sonrası kaleci arayışına başlayan Göztepe, listesindeki isimlerden Sinan Bolat’la anlaşmaya yakın. Adı Beşiktaş ve eski takımı Galatasaray’la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisinin hafta başında imza atması bekleniyor. A Milli Takım formasını da giyen Sinan, kariyerinde daha önce Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Nacional ve son olarak Antwerp’te görev yaptı. Bonservisi elinde olan Sinan, Galatasarayla 2014-15 sezonunda lig ve kupada şampiyonluk yaşadı.Transferde daha önce Kocaelispor’dan golcü Burak ve Hatayspor’dan ön libero Kubilay’ı alıp Soner’le 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaştığını duyuran Göztepe, Gaziantep FK’da kiralık olarak forma giyen Olarenwaju Kayodeye kanca attı. Ligde geçen sezon 27 maçta 10 gol atan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet için bonservisini elinde bulunduran kulübü Shakhtar Donetskle pazarlıklar başladı. Göztepe’nin listesindeki Emrah Başsan’ın ise BŞB Erzurumspor’da kalacağı bildirildi.

    İki imza birden

    Transferde daha önce Kocaelispor’dan Burak’la sözleşme imzalayan Göztepe iç transferde Soner Aydoğdu’yla 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaştı, Hatayspor’dan Kubilay Sönmez’i de renklerine bağladı.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan Biden'ın açıklamalarına tepki

    TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan Biden'ın açıklamalarına tepki

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

    İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

    İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

    15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Millipiyangoonline üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama

    15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Millipiyangoonline üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama

    Sıradaki Haber