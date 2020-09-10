Göztepe’de hazırlıklar tamam

Transfer döneminde 11 oyuncuyla yollarını ayırıp Burak, Kubilay, İrfan, Ideye, Ndiaye ve Burekovic’le sözleşme imzalayan sarı kırmızılılarda Denizlispor maçında kaleyi Adanaspor’dan transfer edilen İrfan’ın koruyacağı bildirildi. Genç teknik adamın geri dörtlüyü Gassama, Atınç, Titi ve Berkan’dan oluşturması beklenirken, orta sahada Alpaslan, Soner ve Napoleoni’ye görev vereceği bildirildi. Palut’un kanatlarda ise Halil ve Tripic’e şans vereceği öğrenildi. Göz Göz’de santrforda Yunanistan’ın Aris takımından kadroya dahil edilen Brown Ideye’nin oynayacağı ifade edildi. Sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyleyen İlhan Palut, “Hazırlık dönemini en iyi şekilde geçirdiğimize inanıyorum. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.



GÖKTUĞ KİRALIK GÖNDERİLDİ



Göztepe’nin altyapısından yetiştirdiği kaleci Göktuğ Bakırbaş’ın Ümraniyespor’a kiralandığı belirtildi. Adanaspor’dan 22 yaşındaki file bekçisi İrfan Can’ın kadrosuna dahil eden sarı kırmızılıların İspanyol kaleci Fabri’yle de anlaşma aşamasına geldiği açıklandı. Sarı kırmızılı kulüpte 2012 yılında profesyonel yapılıp daha önce 2017-2018 sezonunda Manisaspor’a da kiralanan 24 yaşındaki Göktuğ, yıllarca yedek bekleyip geçen sezon 7 Süper Lig maçında Göztepe kalesini korumuştu.