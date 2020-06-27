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    HaberlerEge Haberleri Göztepe’de parola galibiyet
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    27.06.2020 - 00:01 |

    Göztepe’de parola galibiyet

    Göztepe’de parola galibiyet

    Süper Lig’de üst üste Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor’a yenilerek düşüşe geçen Göztepe bugün üst sıraları zorlayan Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı’nda Yaşar Kemal Uğurlu’nun düdük çalacağı müsabaka saat 21.00’de başlayacak. Göztepe’de eksik bulunmuyor. Teknik Direktör İlhan Palut, Alanyaspor’u yenerek kötü gidişe son vereceklerini dile getirdi. Seyircisiz oynamaya alışmaları gerektiğini belirten genç teknik adam, “Alanyaspor iyi bir takım. Biz de gerekenleri yapacağız” diye konuştu. Sarı kırmızılılar sezonun ilk yarısında Alanyaspor’u Castro’nun golüyle deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Öte yandan Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil camiaya seslenecek. Çarşamba günü öncelikle bu sezonu değerlendirecek olan Başkan Sepil, yeni sezon öncesi de yapılacak çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgi verecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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