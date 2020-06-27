Göztepe’de parola galibiyet

Süper Lig’de üst üste Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor’a yenilerek düşüşe geçen Göztepe bugün üst sıraları zorlayan Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı’nda Yaşar Kemal Uğurlu’nun düdük çalacağı müsabaka saat 21.00’de başlayacak. Göztepe’de eksik bulunmuyor. Teknik Direktör İlhan Palut, Alanyaspor’u yenerek kötü gidişe son vereceklerini dile getirdi. Seyircisiz oynamaya alışmaları gerektiğini belirten genç teknik adam, “Alanyaspor iyi bir takım. Biz de gerekenleri yapacağız” diye konuştu. Sarı kırmızılılar sezonun ilk yarısında Alanyaspor’u Castro’nun golüyle deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Öte yandan Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil camiaya seslenecek. Çarşamba günü öncelikle bu sezonu değerlendirecek olan Başkan Sepil, yeni sezon öncesi de yapılacak çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgi verecek.