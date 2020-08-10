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    10.08.2020 - 00:00 | | ONUR ATIŞ DHA

    Göztepe'de rota Elia

    Önümüzdeki sezona iddialı kadroyla girmek isteyen Göztepe transferde gaza bastı. Sarı kırmızılıların Medipol Başakşehir’le şampiyonluk yaşayan Eljero Elia’ya talip olduğu öğrenildi

    Göztepe'de rota Elia

    Transfer listesinde İsveçli golcü Muammer Tankovic, Polonyalı forvet Lukasz Teodorczyk, İspanyol kaleci Fabri ve Danimarkalı sol bek Mikkel Kirkeskov’u bulunduran Süper Lig ekibi Göztepe, gözünü şampiyon Medipol Başakşehir’e çevirdi. Geçen sezon İstanbul ekibinden Napoleoni, Soner ve Mossoro’yu kadrosuna dahil eden sarı kırmızılıların Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia’yı istediği bildirildi. Başakşehir’le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlayan Göztepe’nin transferde çok istekli olduğu ifade edildi.

    Palut da istiyor

    Kanat oyuncusu Serdar Gürler’in de takımdan ayrılmasıyla o bölgeye mutlaka takviye yapacak Göz Göz’de Teknik Direktör İlhan Palut’un Elia’yı kadrosunda görmek istediği dile getirildi. Başakşehir’de 3 sezondur forma giyen Hollandalı, toplam 68 karşılaşmada oynayıp 9 kez fileleri havalandırdı. Başakşehir’de şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu bu sezon 23 müsabakada top koşturdu ve  4 kez fileleri havalandırdı.

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