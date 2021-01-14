BİST1.5590.63EURO9.010.11USD7.400.05ALTIN440.73-0.96
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göztepe’de rota Esiti
    ABONE OL
    14.01.2021 - 00:00 |

    Göztepe’de rota Esiti

    Süper Lig’de geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör İlhan Palut’la yollarını ayırıp yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

    Göztepe’de rota Esiti

    Ankara’dan Beykan Şimşek ve Belçika’nın Anderlecht takımından Peter Zulj ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılıların, Yunan ekibi Paok’ta forma giyen orta saha Anderson Esiti ile prensipte anlaştığı ifade edildi. Paok’un da Esiti’yi kadroda düşünmediği ve Göztepe ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Nijeryalı oyuncunun hafta sonuna kadar imza atacağı vurgulandı.

    İlk Avrupa deneyimini Portekiz’de yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, son olarak Yunan temsilcisi Paok’da forma giydi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ataşehir’de korkunç olay! Sevgilisini bağlayıp evi ateşe verdi

    Ataşehir’de korkunç olay! Sevgilisini bağlayıp evi ateşe verdi

    Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

    Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

    AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

    AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

    Son dakika: Erdoğan'dan net mesaj: Boyun eğmeyeceğiz, cezalar kesilince kuzuya döndüler

    Son dakika: Erdoğan'dan net mesaj: Boyun eğmeyeceğiz, cezalar kesilince kuzuya döndüler

    Sıradaki Haber