14.01.2021 - 00:00 |
Göztepe’de rota Esiti
Süper Lig’de geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör İlhan Palut’la yollarını ayırıp yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.
Ankara’dan Beykan Şimşek ve Belçika’nın Anderlecht takımından Peter Zulj ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılıların, Yunan ekibi Paok’ta forma giyen orta saha Anderson Esiti ile prensipte anlaştığı ifade edildi. Paok’un da Esiti’yi kadroda düşünmediği ve Göztepe ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Nijeryalı oyuncunun hafta sonuna kadar imza atacağı vurgulandı.
İlk Avrupa deneyimini Portekiz’de yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, son olarak Yunan temsilcisi Paok’da forma giydi.