Göztepe’de rota Esiti

Ankara’dan Beykan Şimşek ve Belçika’nın Anderlecht takımından Peter Zulj ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılıların, Yunan ekibi Paok’ta forma giyen orta saha Anderson Esiti ile prensipte anlaştığı ifade edildi. Paok’un da Esiti’yi kadroda düşünmediği ve Göztepe ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Nijeryalı oyuncunun hafta sonuna kadar imza atacağı vurgulandı.



İlk Avrupa deneyimini Portekiz’de yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, son olarak Yunan temsilcisi Paok’da forma giydi.