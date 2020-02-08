Göztepeli taraftarlardan mesaj #DoNotCryBesiktas

Süper Lig’in 19. haftasında yeni stadının kapılarını Beşiktaş karşılaşmasıyla açan Göztepe, rakibini 2-1’lik skorla geçmeyi bilse de siyah beyazlı yönetimin kural hatası yapıldığı söylemleri görkemli açılışın önüne geçti. Göztepeli taraftarlar, Başkan Vekili Talat Papatya’nın “Bizim olduğumuz masaya kimse yumruğunu vuramaz. Buna asla müsaade etmeyiz” ve “Maç tekrarını gerektirecek herhangi bir kural hatası yapılmadı. Beşiktaş karşılaşması sonrası yapılan açıklamaları ve birkaç gündür sosyal medyada oluşturulan, ‘normalleştirme’ çabalarını hayretle takip etmekteyiz” ifadelerinden sonra sosyal medyada bir araya gelerek gücünü ortaya koydu.



Saat 21.00’de düğmeye bastılar



Göztepe Kulübü’nün bu gibi oyunlara boyun eğmeyeceğini söyleyen taraftarlar, Anadolu takımlarının her maçta mağdur olduklarının altını çizdi. Göztepe Kulübü’nden gelen açıklamanın yerinde olduğunu belirten futbolseverler, “Yönetimimiz doğru zamanda, doğru noktalara değindi. Şimdi sıra, büyük Göztepe taraftarında. Sahada kazanamayıp masa başında maç kazanmaya çalışanlara karşı tüm Göztepelileri, Twitter’da birlik olmaya bekliyoruz” dedi.



Anadolu takımları hiçe sayılıyor



Binlerce Göztepeli taraftarlar bu çağrıya kulak verirken, aynı anda birçok tweet atarak takımlarına da destek verdi. Geçtiğimiz sezon Doğanlar Stadı’nda oynanan karşılaşmada da kendileri aleyhine verilen kararları hatırlatan sarı kırmızılı taraftarlar, “Veda ettiğimiz Doğanlar Stadı’ndaki maçta takımımızı olumsuz yönde etkileyecek çok sayıda karar verilmişti. O karşılaşma sonrası biz de sesimizi yükseltmeye çalışmıştık ancak bu kadar konuşulmamıştık. Tüm Anadolu takımlarının oynadıkları karşılaşmalarda aleyhlerine hatalar yapılıyor. Söz konusu Anadolu takımı olunca bu kadar konuşulmuyor, İstanbul kulübü olunca gündemden düşmüyor. Bu tablo bizleri hiçbir zaman yıldıramadı, bundan sonra da yıldıramayacak” ifadelerini kullandı.



IFAB: Kararı TFF verecek



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konuya ilişkin, “Bir müracaat var. Bu bizim ilgilendiğimiz bir iş değil. Gelen müracaatı MHK değerlendirecek. IFAB’a danışacaklar, karar verecekler, daha sonra açıklama yapacağız” dedi. IFAB Sekreteri Lukas Brud ise, tekrar kararlarıyla IFAB’ın hiçbir ilgisinin olmadığını, inisiyatifin yerel federasyonlarda olduğunu açıkladı. Resmi görüşünü henüz bildirmeyen MHK’nin, kural hatası itirazında bulunulan karşılaşmalarda görev alan hakemlere yeniden görev vermesi bu maçta kural hatası olmadığını düşündürdü.