BİST121.015-1,04EURO6,590,21USD6,020,52ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göztepeli taraftarlardan mesaj #DoNotCryBesiktas
    ABONE OL
    08.02.2020 - 00:00 | | Berke Mankır Milliyet

    Göztepeli taraftarlardan mesaj #DoNotCryBesiktas

    Süper Lig’de, Göztepe’nin yeni stadının açılışında Beşiktaş’ı 2-1 yendiği maçın yankısı sürüyor. Beşiktaşlı yöneticilerin kural ihlali iddiası nedeniyle maçın tekrarını istemesinin üzerine, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya’nın “Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz” yanıtı, sarı kırmızılı taraftarı da atağa geçirdi. Taraftarlar, sosyal medyayı yerinden oynattı; önce dünyaya, ardından Türkiye’ye seslerini duyurdu

    Göztepeli taraftarlardan mesaj #DoNotCryBesiktas

    Süper Lig’in 19. haftasında yeni stadının kapılarını Beşiktaş karşılaşmasıyla açan Göztepe, rakibini 2-1’lik skorla geçmeyi bilse de siyah beyazlı yönetimin kural hatası yapıldığı söylemleri görkemli açılışın önüne geçti. Göztepeli taraftarlar, Başkan Vekili Talat Papatya’nın “Bizim olduğumuz masaya kimse yumruğunu vuramaz. Buna asla müsaade etmeyiz” ve “Maç tekrarını gerektirecek herhangi bir kural hatası yapılmadı. Beşiktaş karşılaşması sonrası yapılan açıklamaları ve birkaç gündür sosyal medyada oluşturulan, ‘normalleştirme’ çabalarını hayretle takip etmekteyiz” ifadelerinden sonra sosyal medyada bir araya gelerek gücünü ortaya koydu.

    Saat 21.00’de düğmeye bastılar

    Göztepe Kulübü’nün bu gibi oyunlara boyun eğmeyeceğini söyleyen taraftarlar, Anadolu takımlarının her maçta mağdur olduklarının altını çizdi. Göztepe Kulübü’nden gelen açıklamanın yerinde olduğunu belirten futbolseverler, “Yönetimimiz doğru zamanda, doğru noktalara değindi. Şimdi sıra, büyük Göztepe taraftarında. Sahada kazanamayıp masa başında maç kazanmaya çalışanlara karşı tüm Göztepelileri, Twitter’da birlik olmaya bekliyoruz” dedi.

    Anadolu takımları hiçe sayılıyor

    Binlerce Göztepeli taraftarlar bu çağrıya kulak verirken, aynı anda birçok tweet atarak takımlarına da destek verdi. Geçtiğimiz sezon Doğanlar Stadı’nda oynanan karşılaşmada da kendileri aleyhine verilen kararları hatırlatan sarı kırmızılı taraftarlar, “Veda ettiğimiz Doğanlar Stadı’ndaki maçta takımımızı olumsuz yönde etkileyecek çok sayıda karar verilmişti. O karşılaşma sonrası biz de sesimizi yükseltmeye çalışmıştık ancak bu kadar konuşulmamıştık. Tüm Anadolu takımlarının oynadıkları karşılaşmalarda aleyhlerine hatalar yapılıyor. Söz konusu Anadolu takımı olunca bu kadar konuşulmuyor, İstanbul kulübü olunca gündemden düşmüyor. Bu tablo bizleri hiçbir zaman yıldıramadı, bundan sonra da yıldıramayacak” ifadelerini kullandı.

    IFAB: Kararı TFF verecek

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konuya ilişkin, “Bir müracaat var. Bu bizim ilgilendiğimiz bir iş değil. Gelen müracaatı MHK değerlendirecek. IFAB’a danışacaklar, karar verecekler, daha sonra açıklama yapacağız” dedi. IFAB Sekreteri Lukas Brud ise, tekrar kararlarıyla IFAB’ın hiçbir ilgisinin olmadığını, inisiyatifin yerel federasyonlarda olduğunu açıkladı. Resmi görüşünü henüz bildirmeyen MHK’nin, kural hatası itirazında bulunulan karşılaşmalarda görev alan hakemlere yeniden görev vermesi bu maçta kural hatası olmadığını düşündürdü.

    Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
    daha fazla video için
    7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Arka Sokaklar 541. son bölümde Rıza baba ve ekip istifa...

    Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Arka Sokaklar 541. son bölümde Rıza baba ve ekip istifa...

    Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

    Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

    Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

    Sıradaki Haber