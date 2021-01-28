BİST1.467-4.50EURO8.980.10USD7.410.04ALTIN438.670.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göztepeliler forvet bekliyor
    ABONE OL
    28.01.2021 - 00:00 |

    Göztepeliler forvet bekliyor

    Süper Lig’de son olarak deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Göztepe’de kaçan goller sonucu taraftarlar sosyal medyada forvet kampanyası başlattı.

    Göztepeliler forvet bekliyor

    Sarı kırmızılılar GöztepeForvetİstiyor hashtagi ile Başkan Mehmet Sepil’e seslendi. Göztepeliler’in başlattığı bu akım, Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı. GöztepeForvetİstiyor hashtagi dünya gündeminde de kendine yer buldu. Göztepe taraftarı gönüllerinde yatan golcünün eski yıldızları Adis Jahovic olduğunu da sosyal medya üzerinden belirtti. Taraftarların büyük bir kısmı Jahovic’i yeniden Göztepe’de görmek istediklerine dair mesajlar yayınladı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Koronavirüste korkutan artış! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Son dakika: Koronavirüste korkutan artış! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

    Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

    Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

    Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

    Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

    Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

    Sıradaki Haber