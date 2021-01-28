Göztepeliler forvet bekliyor

Sarı kırmızılılar GöztepeForvetİstiyor hashtagi ile Başkan Mehmet Sepil’e seslendi. Göztepeliler’in başlattığı bu akım, Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı. GöztepeForvetİstiyor hashtagi dünya gündeminde de kendine yer buldu. Göztepe taraftarı gönüllerinde yatan golcünün eski yıldızları Adis Jahovic olduğunu da sosyal medya üzerinden belirtti. Taraftarların büyük bir kısmı Jahovic’i yeniden Göztepe’de görmek istediklerine dair mesajlar yayınladı.