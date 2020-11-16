Göztepe'nin Ege gururu

Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe’den sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi 1922 Konyaspor’a kiralanan Ege Özkayımoğlu, ortaya koyduğu oyun ve attığı gollerle sarı kırmızılı kurmayların yüzünü güldürdü. Deneyim kazanması için daha fazla süre alabileceği bir ekibe gönderilen 19 yaşındaki golcü oyuncu, 1922 Konyaspor formasıyla 8 lig maçına çıktı. Bu müsabakaların tamamına ilk 11’de başlayan genç santrfor, rakip ağları 7 kez sarstı. Ege, 1922 Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda bir diğer İzmir ekibi Altay’ı eleyerek adını bir üst tura yazdırdığı müsabakada da gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz cumartesi günü ligin 10. haftasında Karabükspor deplasmanında boy gösteren genç oyuncu, 1922 Konyaspor’un sahadan 5-0 galip ayrıldığı maçta 3 gol attı ve profesyonel futbol yaşamında ilk kez hat-trick yapma sevinci yaşadı. Böylelikle lig ve kupada takımıyla toplam 9 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, 8 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi. Ege, Göztepe’de sarı kırmızılı formayı 6 kez giymiş, 1 gol sevinci yaşamıştı.

‘Hedefe koşmaya devam’

Göztepe’de geçtiğimiz sezon takım antrenörlüğü görevinde bulunan, Ege Özkayımoğlu’nun babası olan Şakir Özkayımoğlu, oğlunun hat-trick yapması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Baba Özkayımoğlu, “Yıllar sonra benim futbolculuk dönemimde en güzel 2 yılımın geçtiği Karabük’te Egem 3 golle beni ve seyreden tüm Karabüklü dostlarımı gururlandırdı. Profesyonellik hayatındaki ilk hat-trickti. Hedeflere doğru koşmaya devam” şeklinde konuştu.