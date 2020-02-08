08.02.2020 - 00:00 |
‘Grip, teğet geçti’
Dünyanın Corona virüsünü tartıştığı şu günlerde, Red Dragon Çin Restoranları zinciri sahibi Tolga Işık, hijyene ve kaliteli malzeme kullanımına fazlasıyla önem verdiklerini vurguladı.
Babası Haşim Işık’la başlayan titizliği 36 yıldır sürdürdüklerini söyleyen Işık, “Kırmızı et ve özellikle menülerimizde başı çeken ördek etini, İzmir’de, ilçelerde yerli besicilere özel olarak ürettiriyoruz. Hayvanların yediği yeme kadar müdahale ediyoruz” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.