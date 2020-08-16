GSF başvuruları 20 Ağustos’a kadar

Başvuru yapacak aday öğrencilerin; kayıt döneminde orijinallerini teslim etme koşulu ile kendilerine ait olduğunu beyan ve kabul edecekleri, özellik ve konuları başvuru koşullarında açıklanan 5 adet çalışma ile online olarak başvurularını yapacaklarını belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli, “Moda Tasarımı, Seramik, Resim ve Geleneksel Türk Sanatları olmak üzere dört bölümümüz var. Başvuru aşamasında öğrenciler bölüm tercihlerini yapmak durumunda. Detaylı bilgi, www.usak.edu.tr web adresinden alınabilir” dedi.



7+1 sistemi

Üniversitede, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması programı kapsamında sanayi odaklı çalışmalar yürüten ve Türkiye’de bir ilk olan Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ise, “Öğrenciler, 7+1 sistemi ile son yarıyıllarında sektör stajı yapıp mezun olabilecek” bilgisini verdi.