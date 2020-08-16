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    HaberlerEge Haberleri GSF başvuruları 20 Ağustos’a kadar
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    16.08.2020 - 00:03 |

    GSF başvuruları 20 Ağustos’a kadar

    Değerlendirmesi süreci online yapılacak olan Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı başvuruları, 20 Ağustos’ta sona eriyor.

    GSF başvuruları 20 Ağustos’a kadar

    Başvuru yapacak aday öğrencilerin; kayıt döneminde orijinallerini teslim etme koşulu ile kendilerine ait olduğunu beyan ve kabul edecekleri, özellik ve konuları başvuru koşullarında açıklanan 5 adet çalışma ile online olarak başvurularını yapacaklarını belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli, “Moda Tasarımı, Seramik, Resim ve Geleneksel Türk Sanatları olmak üzere dört bölümümüz var. Başvuru aşamasında öğrenciler bölüm tercihlerini yapmak durumunda. Detaylı bilgi, www.usak.edu.tr web adresinden alınabilir” dedi.

    7+1 sistemi

    Üniversitede, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması programı kapsamında sanayi odaklı çalışmalar yürüten ve Türkiye’de bir ilk olan Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ise, “Öğrenciler, 7+1 sistemi ile son yarıyıllarında sektör stajı yapıp mezun olabilecek” bilgisini verdi.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
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