Güçbirliği, kulis bilgilerini kınadı

Holding avukatı Pulat Gago, Şehir Plancılar Odası’nın, Basmane Meydanı ile ilgili yaptığı son açıklamayla, Güçbirliği Holding Yönetimi’ne karşı suç işlediğini belirtti.

Güçbirliği Holding avukatı Pulat Gago, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Günal’ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ziyaret sonrası, bir internet sitesindeki kulis yazısına dayanarak, Basmane Meydanı ile ilgili açıklama yapan Şehir Plancıları Odası’nın, suç içerdiğini söyledi. Oda yöneticilerinin açıklamasının gerçeği yansıtmamadığını belirten Gago, ortada hakaret, iftira ve itibar zedeleme suçlarının olduğunu vurguladı. Şehir Plancıları Odası’nın, sadece kulis bilgilerine dayanılarak yaptığı ve Güçbirliği Holding’i hedef alan açıklamayı yadırgadıklarını vurgulayan Gago, şu ifadelere yer verdi:

‘Zarar verdi’

“Basmane Meydanı Proje ihalesini kazanan Güçbirliği, kooperatif mantığıyla üç bin ortakla kurulmuş ve adını da bu birleşimden almıştır. İş ortaklığının diğer şirketi halka açık EGS Gayrimenkul Yatırım’dır. Basmane Meydanı’nın, sermayeye peşkeş çekilme iddiası, odaya yakışmamış olup, müvekkil şirketlere de zarar verici bir beyan. Resmi ihalede peşkeş kavramı olmaz.”

‘Ödeme yapıldı’

Şehir Plancıları Odası’nın açıklamasında vurgulandığı gibi; Basmane Meydanı’nın Basmane Çukuru’na dönüşmesine neden olan süreçte, Güçbirliği Holding’e bağlı Güç Yapı şirketinin, maddi ve hukuki sorumluluğu olmadığını belirten Gago, “İnşaat imar planları hukuka uygun olmadığından bitirilemedi. Yüklenici şirketler, belediyeye sözleşme gereği maddi ödeme yapmış, Kahramanlar Otoparkı’nı inşa ederek teslim etmiştir” dedi.

‘TMSF el koymadı’

Şehir Plancıları Odası’nın ifade ettiği gibi, 2001’de Güçbirliği’ne ait şirketlere TMSF tarafından el konulmadığını söyleyen Gago, şunları söyledi:

“TMSF’nin, bankalar yasasına tabi olmayan şirketlerin yönetimine el koyması mümkün değil. Ayrıca şirket hukuken ve fiilen halen ayakta. Bu yalan beyanla çok sayıda ortak endişelendirilmiş, şirket hukukuna zarar verilmiştir. Oda yöneticileri ticari itibar zedeleme suçu işledi. Hukuksuz ve hileli evrak gibi iftiraları öne süren oda yönetimi, bunları açıklayacak maddi bulgu gösteremeyecek ve hukuken bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak. ‘Gözü doymak bilmeyen sermaye’ gibi bir hakarete maruz bırakanlar, çok ortaklı şirketleri oluşturan vatandaşlardır.”

‘Tek kuruşu geri alınmadı’

“İş ortaklığı taraflarının 30 yıl önce bu projeye yatırdığı büyük rakamların tek kuruşunu geri alamamış olması, tarafımıza yapılan haksızlığın boyutunu açıkça ortaya koymaktadır” diyen Pulat Gago, “Kamu idaresi elbette resmi ihale ile kurduğu hukuki ilişkinin gerekli tazminatları ödemek suretiyle sona erdirme idaresine sahiptir. Şehir Plancıları Odası’nın korumasına ihtiyacı yoktur” dedi.