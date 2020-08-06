Güçbirliğinden hizmet doğdu

Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi’nin uyumlu çalışması kente hizmet olarak geri dönüyor. Şehiriçi minibüslerin güzergahları üzerinde başlatılan yol yapım ve bakım çalışmaları tamamlandı, zabıta ekipleri, izinsiz seyyar satıcılara karşı mücadelesini artırdı; tüm seyyar satıcılara ahşap tezgahlar verildi. Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi’nin arasındaki işbirliği kapsamında, minibüslerinin güzergahları üzerinde başlatılan yol yapım ve bakım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar, günün büyük bir kısmını yollarda geçiren minibüs şoförleri tarafından takdirle karşılandı.



Başkanlara teşekkür

Şoförler, güzergahları üzerinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle bir pankart hazırladı, Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, izinsiz seyyar satıcılarla ve dilencilerle mücadele etmek amacıyla drone aracılığıyla havadan denetime başladı. Sıfır işgaliyenin uygulanmasıyla ilgili sürdürdüğü denetimlerin yanı sıra hijyen ve fahiş fiyat denetimleriyle de Kuşadalıların sağlığını ve huzurunu korumak için çalıştı.



Doğayla uyumlu

Ayrıca, belediyenin girişimleriyle kayıt altına alınan tüm seyyar satıcılar, sağlıklı ve hijyenik koşullarda faaliyet göstermelerinin yanı sıra özel tasarımlı ahşap tezgahları ile de kente büyük renk katıyor.



İlk iş olarak merkez, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bulunan 300’ün üzerindeki seyyar satış belgesini iptal ederek yeni bir değerlendirme yapan Kuşadası Belediyesi, tezgâhları başka hiçbir geliri bulunmayan kişilere tahsis etti. Seyyar tezgâh sayısını ise 105’e indirdi, tamamını kayıt altına aldı.



Grup toplantısı yapıldı

Öte yandan Başkan Ömer Günel, CHP ve İYİ Parti meclis üyeleriyle bir araya geldi, grup toplantısı yaptı. Buluşmada, ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülerek karara bağlanması gereken konular masaya yatırıldı. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Günel, “Kentimizi bir turizm merkezine yakışır hale getirmek için çalışıyoruz. Kuşadası yıllardır hasret kaldığı yatırıma bizimle kavuştu” diye konuştu.