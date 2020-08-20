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    20.08.2020 - 02:18 |

    Güle güle Bombacı Halil

    Göztepe ve A Milli Takım’ın 1960’lı yıllardaki efsane futbolcularından Halil Kiraz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Güle güle Bombacı Halil

    Böbrek yetmezliği nedeniyle hafta sonunda 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan, 76 yaşındaki eski futbolcu ve teknik adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1958-1972 yılları arasında 14 yıl Göztepe’de oynayıp 2 Türkiye Kupası kazanan, Avrupa’da yarı finale kadar yükselen kadronun önemli bir parçası olan Halil Kiraz, attığı sert şutlar nedeniyle, ‘Bombacı’ lakabını almıştı. Kiraz, 1967-68 sezonunda İspanyol devi Atletico Madrid’e Fuar Şehirleri Kupası’nda (UEFA Avrupa Ligi) attığı penaltı golüyle ağları yırtmıştı. Bir başsağlığı mesajı yayımlayan Göztepe Spor Kulübü, “Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi. Efsanenin cenazesi, dün Hamidiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığı’na defnedildi.

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