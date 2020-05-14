14.05.2020 - 00:01 |
Güllübahçe, köşe bucak temizlendi
Söke Belediyesi, Güllübahçe Mahallesi’nde kapsamlı temizlik çalışmasına başladı.
Priene Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Güllübahçe’de başta karayolu ortasında bulunan refüj olmak üzere, yol kenarları ve kaldırımlarda bulunan otlar biçildi, yakın zamanda çiçeklendirme çalışmalarına başlanacağı belirtildi.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.