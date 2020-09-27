Gümrükçü 500 gününü anlattı

Göreve gelince ilk iş ciddi bir borç ödemesi yaptıklarını dile getiren Gümrükçü, “Belediyemizde yeni müdürlükler kurduk. Vatandaş ilişkileri sistemi CRM, IP Santral, Call Center, İş’te Çiğli gibi halka iletişimi sağlayan projelerimiz hizmete girdi. Yakında da Çiğli Kent Konseyini kuracağız. Mahallelerimize sandık kurmuştuk, 2021’de tekrar kuracağız. Dijital eğitim konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Projesi olan herkese kapımız açık ve onlarla irtibata geçeceğiz” dedi. İlk 500 günde kadın, çocuk ve gençlere yönelik birçok projeyi yaşama geçirdiklerini ifade eden Gümrükçü, şöyle devam etti:

“Kişisel bakım, dil ve konuşma terapisi, temizlik, sıcak yemek, gıda kolisi, bayramlarda tüp ve kahvaltı kolileri, hoş geldin bebek, hasta nakil ve engellilere yönelik birçok projeyle halkımızın yanında olduk. Binlerce çocuğa spor yaptırdık. Her ay bir park açılışı gerçekleştirdik.”

Gümrükçü’nün ilçesine sahip çıkan bir belediye başkanı olduğunu söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, “Başkanımızın sokakları makam odasına çevirmesi bu işin Çiğli’de çok iyi yapıldığını gösteriyor. Çiğli’de yüzde 62 oy aldı, yüzde 38 neden kendisine, partimize oy vermedi, biz de bunu araştıracağız” dedi.