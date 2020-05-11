Gümrükçü, gençlerin sorularını yanıtladı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Pi Gençlik Derneği’nin düzenlediği online toplantıda, kovid-19 sürecinde hayata geçirilen uygulamalar ve alınan tedbirlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Belediyenin aldığı önlemler ve çalışmaları anlatan Gümrükçü, gelecek kaygılarının artığını ve kendilerini zor günlerin beklediğini dile getiren gençlere de “Asla karamsar olmamamız gerekiyor. Gençlik olarak Türkiye’nin umudunu taşıyoruz. Biz umutsuz olursak Türkiye geleceğini kaybeder. Biz umuda sarılmalı, sahip çıkmalıyız. Umudumuz Türkiye’yi ileriye taşıyacak” sözleriyle moral verdi.

Anneme koşacağım

Gümrükçü, “Yerel yönetime demokratik katılım süreciyle ilgili ne yapacaksınız?” sorusuna ise, “İlk olarak sizinle yaptığımız bu tür dijital toplantıları sıklaştıracağız” dedi. Salgın sonrası ilk ne yapacaksınız sorusuna da, İlk iş olarak, uzun süredir görüşemediğim anneme koşacağım ve hasret gidereceğim” yanıtı verdi.